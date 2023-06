di Redazione, pubblicato il: 05/06/2023

(Inter) Nel corso di Sky calcio club, Paolo Di Canio ha parlato della prossima finale di Champions. Lo ha fatto parlando dell’atteggiamento tattico che l’Inter, a suo giudizio, dovrà tenere per avere una speranza fondata di successo.

La sua analisi parte dal derby di Fa Cup in cui il City ha fatto la partita ma quando lo United ha pressato chiudendo la squadra di Guardiola negli ultimi 30 metri sono andati in grande difficoltà. Secondo Di Canio l’Inter ha le caratteristiche per fare questo. Sarebbe meravigliato se il possesso fosse 50 a 50, saranno importantissimi i centrocampisti e gli esterni nerazzurri per andare a prendere alti i costruttori di gioco del City.