Inter, a fianco dei nerazzurri con un altro record

di Mario Spolverini, pubblicato il: 11/07/2023

(Inter) I tifosi dell’Inter si confermano affamati. Ieri, primo giorni di vendita libera degli abbonamenti, le tessere rimanenti sono state esaurite in meno di tre ore. La campagna abbonamenti si chiuderà oggi con un altro record, un nuovo sold out che conferma quanto sia forte l’entusiasmo della gente per i colori nerazzurri. Dopo gli 81 milioni di incassi al botteghino della scorsa stagione un’ottima partenza per la rincorsa alla seconda stella.