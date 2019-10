Inter: a Conte il Tapiro di Staffelli, "non ho bisogno di vendetta"

Il sito di Tuttosport riporta del Tapiro che Valerio Staffelli consegnerà ad Antonio Conte durante Striscia la Notizia di stasera, "premio" ovviamente legato alla sconfitta di ieri sera contro i bianconeri.

Alla domanda di Staffelli se i giocatori non abbiano seguito le sue indicazioni, Conte ha risposto: "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte". Quando gli è stato chiesto se volesse imitare il Conte di Montecristo per vendicarsi della Juve, Conte ha negato ogni desiderio di rivalsa: "Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose".

E infine sulle firme raccolte dai tifosi juventini per far togliere la "stella" a lui dedicata dallo Stadium, il mister l'ha buttata sul ridere: "La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi".