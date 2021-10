Inter, a breve la fumata bianca! Il Newcaste al fondo Pif: le cifre

Inter: Pif è vicino all'acquisizione del Newcastle.

Come riportano le notizie provenienti dal The Times, il fondo arabo che si era avvicinato anche agli Zhang, ne parliamo qui, sarà a breve il nuovo proprietario dei Magpies. L'annuncio dell'affare, che si concluderà sulla base di 300 milioni di sterline, dovrebbe arrivare dopo che lo stato del Golfo ha deciso di revocare il divieto di quattro anni sull'emittente del Qatar beIN Sports. Erano state attribuite accuse di favoreggiamento, infatti, alla pirateria digitale rivolte al governo saudita, proprietario del PIF, che fa capo direttamente al principe Mohammad Bin Salman

Il governo arabo si impegnerà dunque a chiudere i siti Web pirata che operano nel paese. La fumata bianca, conferma Sky Sport, dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore di oggi 7 ottobre. In realtà la trattativa era a buon punto già nei mesi precedenti ma il Covid ha rallentato la chiusura dell'affare. Previsto a beve arrivare anche il consenso della Premier League. Volge quindi al termine il regno del miliardario Mike Ashley, proprietario del Newcastle per 14 anni.

Si sta per concludere il primo sbarco di una potenza saudita nel campionato europeo, nel quale hanno già, invece, avuto modo di insediarsi Emirati Arabi (proprietari del Manchester City) e Qatar (a capo del Paris Saint Germain). Nulla da fare, invece, per l'Inter degli Zhang che nel mese di marzo hanno trattato la possibile cessione delle quote dopo l'emergenza finanziaria causata dalla pandemia. Oltre al fondo Pif anche BcPartners( da sempre in vantaggio) aveva mostrato il proprio interesse. Qui i dettagli.