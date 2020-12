Inter, a breve incontro Conte-dirigenza: ecco i punti in programma

Le sette vittorie consecutive in campionato hanno rilanciato le ambizioni scudetto dell'Inter, che arriva alla sosta natalizia a un solo punto di distacco dalla capolista Milan. Archiviato questo primo spezzone di stagione, è il momento per Conte e la dirigenza di incontrarsi per fare il punto della situazione e mettere a punto la strategia per la prossima, imminente, campagna acquisti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il meeting tra tecnico e società dovrebbe esserci a breve, probabilmente nei prossimi giorni, e si cercherà di capire come intervenire sul mercato di gennaio. Conte e Marotta faranno le loro richieste a Zhang, che dovrà decidere se avallarle in toto o se sarà necessario incassare prima di procedere con i nuovi acquisti.

Tutto lascia pensare che l'Inter cercherà di piazzare gli esuberi prima di pensare a nuovi innesti. Tra i partenti c'è anche Christian Eriksen, come confermato da Marotta ieri sera, e proprio il danese potrebbe essere la chiave per racimolare un buon gruzzoletto da reinvestire. Per quanto riguarda i possibili colpi in entrata, fari puntati sul Papu Gomez, ormai in rotta con l'Atalanta e possibile colpo low cost. Inoltre da tenere d'occhio un vecchio pallino del mister, Marcos Alonso, che ormai è finito ai margini del Chelsea e potrebbe cambiare aria.