Inter, a Bergamo due nodi da sciogliere per Inzaghi

04/11/2023

(Inter) L’Inter inizia a Bergamo la fase più complessa di questo avvio di stagione. L’Atalanta è il primo scoglio di un percorso irto di insidie che fino a metà dicembre la vedrà impegnata con Juventus, Napoli e Lazio tutte in trasferta. Big match che daranno un volto alla classifica nerazzurra, intervallate dalla sosta per le nazionali e dai confronti interni con Frosinone e Udinese. Nel mezzo le partite decisive di Champions con le trasferte di Salisburgo e Lisbona ed il confronto interno con la Real Sociedad.

Negli ultimi test prima della partenza per Bergamo Inzaghi sembra deciso a mandare in campo la formazione consueta, quella dei titolarissimi con due soli punti interrogativi, entrambi sulle fasce. Dimarco e Dumfries restano i padroni ma ieri sono stati provati anche Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra. Possibile dunque un moderato turn over in vista della trasferta a Salisburgo. In caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi si assicurerebbero un posto agli ottavi di Champions con due turni di anticipo.