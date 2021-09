Inter, 5 curiosità su Dzeko: i 3 gol perfetti e la scelta della famiglia

Dietro a grandi campioni, nel mondo dello sport ci sono spesso grandi uomini che nella propria vita hanno dovuto affrontare molte battaglie. Dopo le 5 curiosità su Martin Satriano, pubblicate ieri dalla nostra redazione, oggi andremo a scoprire 5 cose da sapere su Edin Dzeko.

Partiamo dal soprannome che gli danno in patria, "diamante bosniaco", affidatogli dal commentatore Marjan Mijajlovic dopo aver assistito ad un suo gol contro il Belgio nel 2009. Successivamente bisogna analizzare alcuni numeri di Dzeko, soprattutto quelli relativi alla sua esperienza in Premier League nel 2011-2012 dove è diventato il primo giocatore del Manchester City a segnare 4 reti in una sola partita (il tutto è avvenuto contro il Tottenham con Dzeko che segnato una rete di destro, una di sinistro e una di testa. Insomma, una "tripletta perfetta").

Per quanto concerne l'idolo d'infanzia, tema affrontato spessissimo quando si parla di curiosità relative ai calciatori, bisogna citare Andriy Shevchenko. L'ex bomber del Milan infatti, è stato colui che ha fatto innamorare Dzeko del calcio. Ma quale è stato il primo ruolo ricoperto dal classe 1986? Se state pensando "l'attaccante", abbiamo una notizia da darvi: non è così. Agli albori della propria carriera Dzeko faceva il centrocampista, ruolo che però non risaltava le proprie doti e che faceva pensare a molti che nel calcio non avrebbe mai sfondato.

Infine abbiamo forse il fattore più importante della vita di Dzeko, ossia quello legato alla guerra nel suo paese. Infatti, mentre molti dei suoi compagni abbandonavano Sarajevo, la sua famiglia si rifiutò di scappare. Dai 6 ai 10 anni Dzeko si ritrovò a condividere un appartamento posto in un seminterrato con altri 12 membri della sua famiglia e con una sola camera da letto. Una vita tutt'altro che semplice, dunque.