Inter, 4 volte in cinque giornate: quando i dettagli fanno la differenza

Un'ottima partenza in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Quattro vittorie ed un pareggio, 13 punti conquistati e secondo posto in classifica. Sono 18 i gol messi a segno dalla squadra nerazzurra: il miglior attacco della serie A.

C'è un dettaglio, tra i tanti, che sta facendo la differenza: il calcio piazzato. In queste prime cinque giornate, l'Inter ha segnato 4 reti da calcio piazzato: 3 sono arrivate da calcio d'angolo, una da punizione diretta.

Milan Skriniar due volte di testa, contro Genoa e Bologna, su corner battuti rispettivamente da Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Edin Dzeko contro la Fiorentina da calcio d'angolo calciato da Calhanoglu e la splendida punizione di Dimarco sotto l'incrocio dei pali contro la Sampdoria.

L'importanza dei calci piazzati è 'antica'. Dettagli e movimenti che si provano ripetutamente in allenamento, sfruttandoli successivamente in partita. E la qualità tecnica dei giocatori nel calciare da fermo, che sia un corner o una punizione. E la prestanza fisica dei saltatori di testa, la fisicità che in area di rigore è spesso decisiva.

L'Inter ha tutto questo e la squadra di Inzaghi sta sfruttando molto bene i calci piazzati a disposizione. Sfruttare il più possibile le qualità possedute dal collettivo nerazzurro: l'Inter ha la capacità di segnare in vari modi, la forza di una grande squadra.