Inter, 3 giocatori non pronti per grandi match: le parole del quotidiano

Inter, il quotidiano Libero rimarca la prova negativa di tre giocatori nerazzurri.

Il quotidiano ha parlato della sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid per 2-0 al Santiago Bernabeu che non ha intaccato nulla in termini di qualificazione agli ottavi di Champions League, ma non ha consentito all'Inter di passare come prima e ha aperto a delle riflessioni. Per il giornale, Simone Inzaghi si porta con sè sicuramente la bella prestazione e la continuità del gioco espresso, ma può dirsi rammaricato per quanto concerne le occasioni non sfruttate - 13 sono stati i tiri in porta - e le prestazioni di tre suoi uomini chiave.

Si tratta di Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. L'attaccante argentino, fino ad ora, non ha giocato una grande Champions League e il suo score nella competizione è ancora a zero. Nella partita di ieri non si è quasi completamente visto in campo che ha lasciato senza lasciare tracce. Il centrocampista turco, uomo più in forma della squadra nerazzurra, non ha fatto vedere tutte le belle cose mostrate fino a questo momento ed è risultato evanescente per la squadra nerazzurra. Infine Nicolò Barella: il centrocampista sardo è stato protagonista dell'episodio che ha chiuso definitivamente la partita, ma anche di una prestazione incolore e ricca di errori che prosegue oramai da troppo tempo.

C'è tempo per correggersi e migliorare, ma ciò deve avvenire fin da subito e fin dalla partita di domenica prossima contro il Cagliari a San Siro, in cui i tre punti sono obbligati per non incappare in un altro risultato negativo e per continuare a dare seguito alla lotta scudetto che mai come quest'anno vede tante squadre candidate a poter dire la propria in cima alla classifica.