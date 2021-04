Inter, 3 fondi americani interessati. Il punto

Il progetto Super Lega è sfumato e con esso anche i 350 milioni di euro promessi per la partecipazione alla competizione. Di conseguenza la famiglia Suning starebbe elaborando nuove mosse per tirare fuori l'Inter dai noti problemi finanziari che l'affligono e per spazzare via i dubbi sul futuro societario.

Stando a quanto scrive il Sole24Ore, Suning assistito da Goldman Sachs ha fatto ripartire il processo di sondaggi nel mercato al fine di ottenere un prestito da 250 milioni di euro per risolvere in parte la situazione, almeno per questo finale di stagione. In queste ore si sarebbero fatti avanti 3 fondi americani: ​Fortress , King Street Capital Management e ​Bain Capital Credit.