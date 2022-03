Inter, -3 alla gara col Liverpool di Klopp: dove vederla in tv

Inter - Servirà un’impresa alla squadra di Simone Inzaghi per riuscire ad ottenere la qualificazione per i quarti di finale della Champions League, edizione 2021-2022.

I milanesi infatti nella gara di andata degli ottavi, pur disputando una grande prova sono stati sconfitti zero a due dal Liverpool, che si è imposto grazie alle reti di Roberto Firmino e Mohamed Salah. Per passare il turno ed approdare ai quarti i nerazzurri dovranno vincere con tre goal di scarto, mentre in caso di successo con una differenza di due reti la sfida andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai tiri di rigore.

Di seguito scopriamo tutto quello che c’è da sapere per la partita di ritorno: data, orario, precedenti e come poterla seguire in tv e streaming.

L’incontro tra Liverpool ed Inter si disputerà allo stadio Anfield, in Inghilterra, martedì 8 marzo alle ore 21:00. I precedenti tra le due in campo internazionale sono cinque: quattro le vittorie degli inglesi, una quella dei neroazzurri. Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva su Sky e in chiaro su Canale5. In streaming il match sarà visibile sulle piattaforme di Now Tv, Infinity+, Sky Go e sul sito/app di Mediaset Play.