Inter, 200 milioni sul banco parlano per Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 13/05/2023

(Inter) Inzaghi si Inzaghi out. Nelle ultime settimane il dibattito si è acceso sulla scia dei risultati altalenanti dei nerazzurri. Xavier Jacobelli ne ha parlato in un intervento a TMW Radio.

“Un allenatore che in meno di due stagioni vince una Coppa Italia, due Supercoppe, arriva secondo e a 90 minuti dalla finale di Champions, in finale di Coppa Italia: i risultati di Inzaghi parlano chiaro. Quasi 200 milioni di euro incassati in questa gestione Inzaghi. Ha dovuto subire critiche ingenerose e improvvide, i risultati parlano per lui. La dimostrazione che ha dato nel primo Euroderby è quella di essere in uno stato di grazia, ora dispone di una panchina lunga e in forma”.