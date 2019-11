Inter: 2 nerazzurri trascinano l'Italia Under 17, Gnonto non si ferma più

L'Italia Under 17 vola agli ottavi di finale dopo aver battuto il Messico per 2 a 1 in una partita al cardiopalma che ha visto protagonisti indiscussi due gioielli del vivaio nerazzurro.

Il primo, Gnonto, è andato ancora in gol dopo la doppietta realizzata all'esordio. E' proprio lui a portare gli azzurrini in vantaggio a metà della ripresa liberandosi del diretto marcatore in dribbling e chiudendo sul primo palo con un tiro preciso anche se non fortissimo. Da notare che poco prima il portiere Molla aveva neutralizzato un rigore calciato da Luna.

L'Italia sembra avere la partita in mano ma al secondo dei cinque minuti di recupero i messicani agguantano il pareggio con Alvarez. Quando l'odore della beffa si fa forte, ci pensa un altro interista, Oristanio, a cavare le castagne dal fuoco, pescando al 94mo con uno splendido assist Udogie che sigla il 2 a 1 che vale il passaggio del turno.

Come si ricorderà, Gnonto è arrivato alla nazionale di categoria dopo che l'Inter è stata costretta a dire no alla partecipazione alla rassegna mondiale di Sebastiano Esposito, rimasto a Milano per dare una mano alla prima squadra di Conte nel momento di emergenza cusa infortuni.

Con i tre gol in due partite il suo sostituto chiude tutte le polemiche scatenate da diverse testate che avevano accusato la società nerazzurra di privilegiare i propri interessi a discapito della Nazionale.