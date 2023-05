Inter, 16 minuti da incorniciare e tutti a casa olè

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

L’Inter vince il primo Euroderby. 2 a 0 nei primi 11 minuti, poi il palo al 16mo. 16 minuti che gli interisti dovranno registrarsi e conservare, un dominio totale di testa prima che nel gioco. Il Milan non è riuscito a capire come passare la metà campo e come arginare le incursioni nerazzurre. Dzeko ha scherzato Calabria come Milito faceva ai suoi tempi con Abate, poi il velo splendido di Lautaro a liberare Mkhitaryan per il raddoppio. Se la sventola di Calhanoglu fosse entrata invece che sbattere nel palo interno sarebbe stato da annali del calcio.

Secondo tempo in totale controllo, un’occasione d’oro per Dzeko, un palo di Tonali e poco più. Un rigore dubbio su Lautaro, un altro netto per un pugno di Krunic a Bastoni, un mano di Thiaw non rilevato, tre situazioni che avrebbero chiuso il derby. Milan dominato, il match di ritorno è tutt’altro che scontato ma la finale adesso è davvero ad un tiro di schioppo.