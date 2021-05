Intelligenza e talento: Raspadori, l’attaccante che piace a tutti (anche all’Inter)

Uno dei profili più interessanti per quanto riguarda i talenti del nostro calcio è sicuramente la punta del Sassuolo, Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000, messosi in luce già a partire dalla scorsa stagione in cui ha fatto intravedere alcune delle sue qualità, quest’anno ha raggiunto la consacrazione tra i grandi a suon di gol non proprio banali – ha segnato contro grandi squadre come Juventus, Milan e Roma. Un giovane entrato in sordina e senza particolari squilli di tromba, che adesso viene identificato da parte di tante come una possibile scelta di Roberto Mancini per l’Europeo.

Un giocatore figlio dell’evoluzione del calcio degli ultimi anni, capace di fungere sia da prima che da seconda punta, ma soprattutto un attaccante molto bravo a dialogare con i compagni di squadra, ad essere il primo regista offensivo della squadra e capace, a dispetto di una stazza non proprio elevata, di giocare di sponda e spalle alla porta come pochi. Il fondamentale che più ha colpito gli addetti ai lavori è la grande intelligenza che utilizza nel saper trovare subito la giocata utile per la squadra, aprendo spazi per i compagni che possono, in questo modo, inserirsi con agilità. Si sono sprecati i paragoni con alcuni tra i più grandi calciatori d’Europa con Sergio Aguero, Thomas Muller e Lautaro Martinez.

Di sicuro c’è che si parla di un calciatore dal sicuro avvenire a cui tante squadre stanno pensando per il futuro, ma anche per il presente. Tra queste, anche l’Inter, di cui Raspadori è tifoso, e che si dice possa prelevarlo dal Sassuolo, magari inserendo delle contropartite tecniche come Pinamonti, Esposito o Salcedo. Insomma, il futuro dell’attacco italiano passa anche da Giacomo Raspadori, un calciatore di grandi valori tecnici, capace di imporsi in Serie A e di essere tra i pre-convocati di Mancini per l’Europeo.