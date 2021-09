Insigne lascia Coverciano: svelato il motivo. Il suo futuro resta incerto

Lorenzo Insigne non sarà a disposizione dell’Italia di Roberto Mancini per il match di questa sera contro la Lituania valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. Subito dopo il comunicato dell’Italia sul rientro anticipato di Insigne si erano scatenate diverse polemiche sui social, collegando questo forfait alla sfida contro la Juve e al presunto ‘richiamo' del club azzurro pronto a preservarlo per il big match con i bianconeri.

L’attaccante, invece, ha lasciato Coverciano ieri sera per motivi personali e sarebbe già rientrato a Napoli. Secondo quanto riportato da Fanpage, Lorenzo Insigne avrebbe richiesto di ritornare in anticipo il ritiro per raggiungere suo padre nel capoluogo campano che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento.

Il capitano del Napoli, salvo colpi di scena, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la Juventus. Il suo futuro, però, resta sempre più incerto. Il classe 1991 è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e non avrebbe ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe troppa distanza tra domanda e offerta e Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe intenzionato ad accontentare le richieste economiche del suo capitano (ne abbiamo parlato qui). L’Inter, nel frattempo, starebbe monitorando con attenzione la situazione e avrebbe già avuto un contatto con il suo agente Vincenzo Pisacane. Nel caso in cui non dovesse rinnovare con il Napoli, Beppe Marotta sarebbe pronto a fargli un’offerta ed acquistarlo a parametro zero.