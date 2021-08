Insigne Inter, Venerato: "A Spalletti piacerebbero due giocatori"

INTER - Lorenzo Insigne non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli e potrebbe lasciare la Campania durante questa sessione di mercato. I nerazzurri avrebbero preso delle informazioni ma sarebbero interessati maggiormente a Duvan Zapata e Joaqin Correa.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, i contatti tra i dirigenti di Zhang e De Laurentiis potrebbero riaccendersi se dovesse fallire l'attacco per gli attaccanti di Atalanta e Lazio.

"Rinnovo di Insigne? Fino al 31 agosto non se ne parlerà. L'Inter - ha dichiarato Venerato tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss - ha due priorità che sono Zapata e Correa. Se sfumassero, Marotta chiamerebbe De Laurentiis per Insigne. Il Napoli non pone veto alla cessione. A Spalletti piacerebbe riavere Vecino o D’Ambrosio. Insigne? Marotta offrirebbe meno della metà più il cartellino di Sanchez, già bocciato dagli azzurri per l’elevato stipendio

Il Napoli per il cartellino di Lorenzo Insigne vorrebbe incassare circa 25 milioni di euro, cifra ritenuta molto elevato perchè il contratto dell'attaccante scade nel 2022 e potrebbe esserci la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.