Ingressi allo stadio al 50%, Dal Pino: "Primo passo verso l'obbiettivo"

Dopo un nuovo Consiglio dei Ministri, il Governo e le istituzioni calcistiche sono giunte ad una conclusione in merito alla capienza all'interno degli stadi che mette tutti d'accordo, opera di mediazione durata vari mesi. Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, il Governo ha deciso l'ingresso del 50% degli spettatori purchè provvisti di green pass.

Soddisfazione da parte del Presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, che si è espresso così: "La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal covid-19".

Una vittoria per le società di calcio, che potranno contare, seppur in parte, degli introiti da stadio, dopo delle lunghe trattative e l'iniziale richiesta del Governo di far sì che gli ingressi potessero essere quantificati nel 25% degli spettatori.