Infortunio Vidal, il cileno si opera: i tempi di recupero

Inter in apprensione per le condizioni di Arturo Vidal, che potrebbe essere indisponibile per un lungo periodo. Come riportato dal sito ufficiale nerazzurro, il cileno si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico in artroscopia nella giornata di domani per risolvere il problema al menisco del ginocchio sinistro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il cileno dovrebbe restare fuori per almeno un mese e rientrare molto probabilmente dopo la sosta per le nazionali. Tempi di recupero da verificare con precisione nel corso delle prossime settimane