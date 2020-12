Infortunio Vidal, Conte in conferenza fa il punto sulle sue condizioni

Sarà una Inter senza dubbio rimaneggiata in mediana quella che domani sera si presenterà a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk nel tentativo di portare a casa i tre punti nella speranza che la sfida tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non termini in pareggio.

Ovviamente a prescindere dal risultato di Valdebebas agli uomini allenati dal tecnico di Lecce dovranno vincere, anche senza una pedina importante come Arturo Vidal. Proprio sulle condizioni fisiche del cileno, Conte in conferenza stampa ha detto:

"Arturo non è disponibile. Rischiarlo significherebbe allungare i tempi di recupero e in quella zona non ce lo possiamo permettere. E' un calciatore d'esperienza, sarà molto dispiaciuto ma contro il M'Gladbach abbiamo vinto anche senza di lui. Sopperiremo alle assenze senza cercare alibi".