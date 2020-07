Infortunio Vecino, l'Inter comunica che il giocatore dovrà operarsi

Altra tegola in casa Inter per quanto concerne gli infortunati a centrocampo. Dopo aver perso (più volte) Stefano Sensi, Antonio Conte adesso dovrà sopperire anche all'assenza di Matìas Vecino. L'uruguayano infatti, per via di un problema al ginocchio destro, domani volerà a Barcellona per sottoporsi ad intervento chirurgico. Questo il comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale:

"MILANO - Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale".

Viste e considerato il numero di partite restanti, la stagione di Vecino può considerarsi praticamente chiusa, salvo clamorosi recuperi record che potrebbero mettere l'ex centrocampista di Empoli e Fiorentina nelle condizioni di poter disputare le partite di Europa League.