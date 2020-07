Infortunio Sensi, l'Inter non vuole rischiarlo: si allungano i tempi di recupero

In casa nerazzurra continua a tenere banco l’infortunio di Stefano Sensi. Il centrocampista è fermo ai box da oltre un mese e il suo ritorno in campo sembrerebbe sempre più lontano. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Sassuolo rischierebbe di non rientrare prima della fine della Serie A e tornare a disposizione ad agosto per l’Europa League.

Lo staff medico nerazzurro preferirebbe non forzare i tempi di recupero per non rischiare ulteriori ricadute. Il classe ’95, dopo una prima parte di campionato da protagonista, ha avuto a che fare con diversi problemi fisici che lo hanno costretto a stare lontano dal campo per diversi mesi. In questa stagione, infatti, ha subito ben cinque infortuni.

Nonostante i diversi problemi fisici e il diritto di riscatto ufficialmente scaduto, i nerazzurri avrebbero già deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Come confermato anche da Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, il futuro di Sensi dovrebbe essere ancora in nerazzurro. Le due società si incontreranno nelle prossime settimane per definire la modalità con cui pagare i 20 milioni di euro previsti per il suo diritto di riscatto.