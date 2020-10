Infortunio Sensi, i tempi di recupero si allungano ancora

Non c'è affatto pace per Stefano Sensi all'Inter per quanto riguarda gli infortuni muscolari. L'ex centrocampista del Sassuolo da quando è a Milano (estate 2019) ha dovuto fare i conti con vari infortuni che lo hanno tenuto ai box fin troppo tempo.

Il più recente, quello patito dopo il match di Marassi contro il Genoa, secondo la Gazzetta dello Sport non ha evidenziato lesioni ma in campo il n°12 sente fastidio. Pertanto, in via del tutto precauzionale, il centrocampista ritornerà dopo la sosta programmata a novembre.

Smentita dunque la versione di Antonio Conte che in conferenza stampa aveva tranquillizzato tutti affermando che "Sensi non ha niente". Il tutto però senza specificare le tempistiche del recupero.