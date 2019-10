Infortunio Sensi, Brozovic spiega come sarà giocare senza l'azzurro

E' stata senza dubbio una brutta botta per l'Inter l'infortunio di Stefano Sensi che terrà il n°12 lontano dal campo per almeno un'altra settimana. L'assenza dell'ex Sassuolo, vera e propria rivelazione di questa stagione, è un fattore che interessa ovviamente anche Marcelo Brozovic.

Essendo il regista della squadra, il croato ha commentato così la mancata presenza in campo di Sensi:

"Come cambia il mio modo di giocare senza di lui? Non cambia tanto. Io devo fare il mio lavoro. Io voglio aiutare tutti i nostri giocatori, anche se Sensi è un giocatore importante per noi. Senza di lui è difficile giocare".