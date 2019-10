Infortunio Sanchez, tutte le opzioni tattiche per Conte

E' senza dubbio un reparto offensivo in totale emergenza quello dell'Inter. Oltre ai recenti acciacchi patiti da Romelu Lukaku, Antonio Conte deve fare i conti con due assenze che potrebbero rivelarsi pesanti.

Con a Alexis Sanchez che rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico alla caviglia (si parla di un possibile stop di 3 mesi), il tecnico di Lecce dovrà organizzarsi anche per l'imminente partenza di Sebastiano Esposito per il Mondiale Under 17 in Brasile.

Avendo a disposizione i soli Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Matteo Politano dunque, Conte dovrà inventarsi qualche alternativa tattica. Una di queste, potrebbe essere il passaggio al 3-4-2-1 con Stefano Sensi e Matteo Politano alle spalle di un'unica punta che può essere uno tra il n°9 e il n°10.

Un'altra ipotesi da non scartare, potrebbe essere anche un 3-4-1-2 con Sensi trequartista alle spalle della coppia d'attacco formata dal gigante belga e dal Toro. Alternative tattiche valide dalla quale l'ex CT della Nazionale potrebbe attingere.