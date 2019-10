Infortunio Sanchez, Conte esprime tutto il proprio rammarico

E' stata senza dubbio una bella batosta per la nuova Inter targata Antonio Conte la notizia dell'infortunio alla caviglia di Alexis Sanchez. Una doccia gelata anche per il cileno che, proprio quando stava ritrovando la forma, si dovrà fermare per almeno tre mesi. Ad esprimere il proprio rammarico per il ragazzo, ci ha pensato proprio l'allenatore dell'Inter che in conferenza stampa ha detto:

"Sicuramente c'era molto dispiacere da parte di tutti quanti. Stiamo parlando di un ragazzo che pensavo di aver recuperato. Stava dandoci un importante apporto. Detto questo mi dispiace, perché il ragazzo è venuto qui con grande voglia di mettersi in discussione.

Stava lavorando veramente duro per tornare ad essere il Sanchez che conoscevamo, poi però è arrivata questa tegola. Gli infortuni purtroppo fanno parte della carriera, ma ogni volta devi essere bravo a rialzarti e tornare più forte di prima".