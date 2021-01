Infortunio Sanchez, buone notizie per Conte: disponibile con l’Udinese?

Arrivano buone notizie per Antonio Conte riguardo le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Il cileno, uscito acciaccato dalla vittoria contro la Juventus, ha accusato nel finale di partita un problema all'adduttore.

L’attaccante si è sottoposto in mattinata ad alcuni controlli ed accertamenti per capire l’entità del problema. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratterebbe di nulla di grave.

Il cileno, infatti, avrebbe rimediato soltanto un piccolo affaticamento e le sue condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Lo staff medico nerazzurro sarebbe già al lavoro per renderlo pienamente a disposizione per la trasferta di Udine in programma sabato prossimo alle ore 18:00.