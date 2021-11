Infortunio Sanchez, arriva l’esito degli esami: brutta tegola per Inzaghi

Infortunio Sanchez, arrivano aggiornamenti dal Cile sulle condizioni dell’attaccante interista.

L’attaccante si è sottoposto ad alcuni accertamenti dopo il problema muscolare rimediato con la propria nazionale nel match contro l’Ecuador (potete leggere qui l'articolo). Come riportato da Sky Sport, gli esami hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia destra che lo costringeranno ai box almeno per i prossimi 15 giorni. Il cileno non sarà dunque a disposizione per i prossimi importantissimi impegni contro il Napoli in campionato e contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente la prossima settimana, la speranza è che possa tornare a disposizione per la sfida contro lo Spezia dell’1 dicembre o per la trasferta contro la Roma in programma tre giorni dopo.

Brutta tegola per Simone Inzaghi, che sarà costretto a rinunciare sia a lui che a Stefan De Vrij per le prossime settimane (qui l’articolo sulle sue condizioni). Contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti i nerazzurri potranno comunque contare sia su Dzeko che su Lautaro Martinez, anche loro usciti malconci dagli impegni con le rispettive nazionali ma fortunatamente non hanno riportato nulla di grave. Il bosniaco è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo alcuni giorni in cui ha svolto esclusivamente un lavoro personalizzato, mentre l’argentino tornerà a Milano domani.