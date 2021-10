Infortunio per Correa in nazionale: l'argentino salterà la Lazio

Lesione al tendine del ginocchio per Correa.

Il giocatore argentino si era infortunato nei giorni scorsi con la nazionale argentina, ma l'infortunio non sembrava nulla di preoccupante, fino a questo sera quando dal ritiro albiceleste è arrivato il responso che potrebbe dilatare oltremodo i tempi di recupero dell'attaccante nerazzurro in vista della partita contro la sua ex Lazio.

Un brutta notizia che non ci voleva per Simone Inzaghi, che avrà un Dzeko senza riposo e Lautaro e Sanchez che torneranno soltanto poche ore prima della gara contro la Lazio e non saranno al massimo della condizione. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire Roberto Gagliardini a centrocampo e avanzare Hakan Calhanoglu dietro la punta, ma al momento sono soltanto delle ipotesi e nulla di concreto.

Quello che è certo è che dopo la doppietta contro il Verona all'esordio, l'avventura di Joaquin Correa in maglia nerazzurra non è affatto iniziata nel migliore dei modi: prima il brutto fallo all'anca da parte di De Silvestri che lo ha costretto ad un primo stop, adesso questa lesione e una sfortuna che sembra non svanire mai. Vedremo cosa si inventerà Inzaghi per la partita di sabato prossimo che dovrà regalare i tre punti alla squadra nerazzurra.