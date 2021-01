Infortunio Lukaku, le condizioni del belga: a disposizione contro la Samp?

L’Inter è in apprensione per le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, che è in forte dubbio per i prossimi impegni ravvicinati di campionato. Il belga, infatti, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 75’ del match di ieri contro il Crotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra.

Il centravanti nerazzurro ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato e domani si sottoporrà alla risonanza magnetica per capire la reale entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e il belga potrebbe addirittura essere a disposizione per il match in trasferta di mercoledì contro la Sampdoria. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di non rischiarlo e lasciarlo comunque in panchina. Ulteriori novità arriveranno nelle prossime ore.