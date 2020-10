Infortunio Lukaku, ecco quante partite salterà il belga

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della serata è quella dell'infortunio di Romelu Lukaku per un problema muscolare in seguito alla partita contro lo Shakhtar. Secondo quando si è potuto apprendere, il centravanti belga, salterà sicuramente la partita contro il Parma di sabato. Le sue condizioni verranno poi valutate giorno per giorno.

C'è da dire che potrebbe anche verificarsi la possibilità che il numero 9 nerazzurro salti anche la delicatissima sfida contro il Real Madrid, decisiva per mettere a posto un girone che si è fatto complicatissimo a questo punto.

Perdita importante per l'Inter, che dovrà fare a meno del suo bomber che stava dimostrando un grandissimo stato di forma.