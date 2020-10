Infortunio Lukaku, Condò: “Il suo forfait sarà più grave in Champions, non oggi”

Nerazzurri in apprensione per l’infortunio di Romelu Lukaku. Il belga è alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra che gli farà saltare la sfida di oggi contro il Parma.

Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime ore ma è molto probabile che il centravanti belga salti anche il big match di martedì contro il Real Madrid, partita di enorme importanza vista la situazione critica dell'Inter in Champions League. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Paolo Condò nel corso del pre-partita di Crotone-Atalanta su Sky Sport,

"L’Infortunio di Lukaku? L'emergenza sarà più grave in Champions che non oggi perché le cose nel girone di Champions non si sono messe bene con due punti raccolti anziché sei, proprio alla vigilia del doppio confronto con i blancos. In generale, il forfait del belga è un aspetto problematico di questa fase delicata della stagione dei nerazzurri".