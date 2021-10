Infortunio Immobile, il comunicato sulle sue condizioni: salta l'Inter?

L'infortunio di Ciro Immobile patito durante la gara di Europa League contro il Lokomotiv Mosca, preoccupa e non poco il club biancoceleste.

I capitolini nella gara casalinga contro i russi hanno trionfato per 2-0 grazie alle reti del nuovo arrivato Toma Basic e Pedro, ma hanno perso il proprio capitano al minuto 41. Maurizio Sarri ha voluto sostituirlo immediatamente per evitare che il problema potesse peggiorare con il passare dei minuti, una scelta saggia che dopo il comunicato della Lazio si rivela ancor più azzeccata.

Stando a quanto appreso dal sito ufficiale del club, dopo gli esami a cui si è sottoposto l'ex attaccante di Siviglia, Torino e Borussia Dortmund, si è evinto che Immobile si è procurato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. L'attaccante verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma quel che appare certo sui tempi di recupero al momento è che il classe 1990 salterà la gara contro il Bologna e i due impegni con la Nazionale Italiana validi per le Final Four di Nations League.

Resta da capire se Immobile riuscirà a recuperare dall'infortunio in tempo per la gara casalinga contro l'Inter in programma sabato 16 ottobre alle ore 18:00. Nel frattempo, è giusto precisare che anche i nerazzurri per la stessa sfida potrebbero avere a che fare con alcune assenze o comunque con calciatori a mezzo servizio. Si tratta dei sudamericani che rientreranno dagli impegni con le rispettive selezioni (ne abbiamo parlato qui) e di Stefano Sensi che con ogni probabilità resterà ancora ai box (clicca qui per leggere l'articolo).