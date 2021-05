Infortunio Ibrahimovic, arriva il comunicato sulle sue condizioni

L'obiettivo qualificazione in Champions League per il Milan di Stefano Pioli si avvicina sempre più, ma per riuscire nell'impresa i rossoneri in questo rush finale di stagione dovranno fare a meno dell'uomo chiave di questa squadra: Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese durante la scorsa partita contro la Juventus ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che inizialmente ha fatto temere il peggio. A rendere note le condizioni del giocatore, ci ha pensato l'ufficio stampa rossonero attraverso questo breve comunicato:

"AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane".