Infortunio Handanovic, k.o per la sfida di Udine e a forte rischio derby

Ore di forte apprensione quelle in corso in casa Inter. A dare apprensione all'ambiente nerazzurro, ci sarebbero le condizioni del capitano Samir Handanovic. Il portiere infatti, a causa di una botta al dito rimediata in allenamento, non sarà disponibile per il match contro l'Udinese.

Al suo posto agirà il secondo portiere Daniele Padelli con Filip Stankovic che siederà in panchina. Il figlio dell'ex centrocampista interista, convocato per via della squalifica del terzo Tommaso Berni, ha guadagnato così la prima chiamata in Serie A.

Ad oggi però, al club nerazzurro interessano le condizioni di Handanovic anche (e soprattutto) in ottica derby. Al confronto col Milan mancano sette giorni esatti, e con lo sloveno in queste condizioni il rischio di forfait è veramente molto alto.