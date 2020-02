Infortunio Handanovic, brutte notizie per l'Inter. Il referto medico

Samir Handanovic si è infortunato al mignolo della mano sinistra a causa di un trauma. La radiografia ha evidenziato un'infrazione, una piccola crepa, al quinto dito del portiere nerazzurro. In dubbio per il derby e per la sfida con la Lazio.

La nota dell'Inter

Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento.

Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.