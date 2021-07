Infortunio Gagliardini, prima tegola per Inzaghi: stabiliti i tempi di recupero

Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa in programma il prossimo 21 agosto allo Stadio San Siro alle 18:30. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero essere costretti a rinunciare a Roberto Gagliardini dopo i problemi riportati nella seduta di allenamento di martedì.

Il centrocampista si è sottoposto nella giornata di ieri ad alcuni esami strumentali per stabilire l'entità del problema. La risonanza magnetica ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro che lo dovrebbe costringere ai box per alcune settimane. Stando a quanto riferito dal giornalista Andrea Paventi da Appiano Gentile, il centrocampista non dovrebbe essere a disposizione per almeno 20-25 giorni e sarebbe a forte rischio per la prima giornata di campionato contro il Genoa.

Arrivano invece buone notizie per Danilo D’Ambrosio, fermato nei giorni scorsi da un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il numero 33 nerazzurro sta recuperando dal problema muscolare e dovrebbe tornare presto in gruppo. Ancora da stabilire con chiarezza i tempi di recupero ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. La prossima settimana rientreranno dalle vacanze anche gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le proprie nazionali in Coppa America ed Europei, ovvero Nicolò Barella, Lautaro Martinez ed Alessandro Bastoni.