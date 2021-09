Infortunio Gagliardini, i tempi di recupero si accorciano

INFORTUNIO GAGLIARDINI - Manca ormai sempre meno per il rientro in campo di Roberto Gagliardini dopo l'infortunio al collaterale sinistro patito a fine luglio. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset durante il proprio tg in onda ad ora di pranzo, l'ex Atalanta si sta allenando con il resto del gruppo già da qualche giorno.

Dunque, dopo la sosta delle Nazionali, il tecnico di Piacenza potrà contare anche su di lui, lo stesso centrocampista che voleva allenare già ai tempi della Lazio e che aveva anche richiesto al patron biancoceleste Claudio Lotito. Il tutto però, senza stravolgere i piani di uno scacchiere che sulla mediana si sta dimostrando piuttosto rodato.

In cabina di regia Marcelo Brozovic smista in lungo e in largo e corre più di tutti, ma questo lo vediamo ormai da qualche anno. Al suo fianco ormai da due anni c'è Nicolò Barella, fresco di nomina come miglior centrocampista dello scorso campionato e che all'Europeo ha fatto innamorare di sé i tifosi di ogni squadra.

Infine abbiamo l'ultimo arrivato, Hakan Calhanoglu, ingaggiato a parametro zero dopo i quattro anni con la maglia del Milan e che durante la prima uscita contro il Genoa ha deliziato San Siro con un gol da applausi e servendo a Milan Skriniar l'assist per l'1-0 momentaneo.