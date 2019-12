Infortunio Gagliardini - I tempi di recupero. Ecco quando rientrerà

Roberto Gagliardini, nel corso del secondo tempo di Inter SPAL, ha abbandonato il terreno di gioco a causa di una distrazione miotendinea della pianta del piede destro.

Il centrocampista salterà sicuramente la sfida contro la Roma di venerdì e quasi sicuramente quella di Champions League contro il Barcellona. Prima della gara europea lo staff medico proverà a fare un tentativo per cercare di recuperarlo in extremis, ad ora però resta in forte dubbio.