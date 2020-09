Infortunio De Vrij, Lodeweges: "E' un peccato, Stefan era molto deluso"

Dwight Lodeweges, ct ad interim della Nazionale olandese, non sembrerebbe preoccupato dalle assenze dei big in difesa. Recentemente anche Stefan De Vrij ha gettato la spugna ma il selezionatore degli orange non mostra alcuna perplessità e paura sulle prossime scelte. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Nos.nl:



"I giovani Owen Wijndal e Perr Schuurs mi hanno fatto una buona impressione, per questo non ho ritenuto necessario chiedere dei sostituti. Mi sono guardato intorno e ho pensato: 'faremo bene con questi'".

Sul forfait di De Vrij: "Era molto deluso di lasciare il ritiro, questa era la sua occasione per giocare. Ha sempre avuto un buon atteggiamento in Nazionale, nonostante non fosse titolare. E' un ragazzo molto intelligente e ha grande esperienza. Tutto questo ovviamente è un vero peccato".