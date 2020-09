Infortunio De Vrij, lieve distorsione alla caviglia: i tempi di recupero

Brutta tegola per Antonio Conte in vista dell’inizio del prossimo campionato. Il tecnico salentino, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare a Stefan De Vrij. Il centrale olandese si è infortunato in allenamento con la nazionale e salterà le sfide contro Polonia e Italia di Nations League.

De Vrij ha già lasciato il ritiro della Nazionale olandese a Zeit e nella giornata di domani è atteso a Milano per essere valutato dallo staff medico nerazzurro e svolgere alcuni accertamenti.

Ancora non sono chiari i tempi di recupero, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, l’olandese avrebbe subito una lieve distorsione alla caviglia destra. Domani verranno svolti alcuni esami strumentali per definire con più precisione l’entità dell’infortunio. Se gli esami dovessero confermare la lieve distorsione, l’olandese potrebbe restare fermo ai box per almeno un paio di settimane.