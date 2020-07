Infortunio De Vrij, l’esito degli esami

Niente di grave in casa Inter per quanto riguarda l'infortunio di Stefan De Vrji. Il giocatore olandese, nel corso della partita contro la Fiorentina, è uscito dal campo dolorante al 23esimo del primo tempo per un problema al ginocchio. Secondo quanto riporta Sky Sport, per il difensore dovrebbe trattarsi solo di una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Il giocatore, tuttavia, potrebbe essere portato in panchina in vista della sfida di sabato, ore 19.30, contro il Genoa. Per Danilo D'Ambrosio,invece, cinque punti di sutura all'arcata sopraccigliare.