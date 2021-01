Infortunio Darmian, Conte sorride: le ultime sulle sue condizioni

C'è un fattore positivo in questa domenica per l'Inter di Antonio Conte. Aldilà del fatto di essere usciti dall'Olimpico con un solo punto in tasca anziché tre, il tecnico di Lecce sorride per le condizioni di Matteo Darmian.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky infatti, l'ex Manchester United si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stewart di Roma. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata la forte contusione all’ala iliaca sinistra.

Nulla di preoccupante insomma per il n°33 nerazzurro che aveva lasciato il campo anzitempo e visibilmente dolorante. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.