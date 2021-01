Infortunio D’Ambrosio, stabiliti i tempi di recupero: brutta tegola per Conte

Brutte notizie dall’infermeria per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni di campionato. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare per diverse settimane a Danilo D’Ambrosio. Il difensore ha rimediato un brutto infortunio nel finale del match di ieri contro la Sampdoria che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

In mattinata si è sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l'entità. Gli esami svolti hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del giocatore verranno nuovamente valutate nei prossimi giorni.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe ‘88 dovrebbe restare fuori per almeno 4-5 settimane e tornare a disposizione soltanto a metà febbraio.

Stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, Danilo D’Ambrosio potrebbe tornare in condizione nel derby col Milan in programma il prossimo 21 febbraio o nella successiva gara di campionato contro il Genoa.