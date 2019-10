Infortunio D'Ambrosio, filtra ottimismo: le condizioni del difensore

Sono state delle ore di apprensione in casa Inter per quanto concerne le condizioni di salute di Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro però, uscito malconcio dalla sfida contro la Grecia, non sembra destare particolari preoccupazione.

"Danilo D'Ambrosio si sottoporrà domani ad alcuni accertamenti medici dopo i problemi accusati al piede nella partita contro la Grecia di ieri sera. Ad ogni modo, le prime impressioni lasciano spazio ad ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di una contusione al quarto dito del piede destro".

Questo è quanto riferito dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Buone notizie dunque per il club di Viale della Liberazione che però al contempo deve sopperire allo stop di Alexis Sanchez, con quest'ultimo che col suo Cile si è procurato una lussazione ai tendini peronei.