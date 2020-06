Infortunio Brozovic, la stima dello stop si aggira attorno ai 10 giorni

Altra tegola in mezzo al campo per Antonio Conte. Dopo lo stop di Stefano Sensi, a finire ai box per problemi muscolari è stato anche Marcelo Brozovic. Il croato si è procurato un risentimento al muscolo tibiale della gamba sinistra.

Un infortunio che, secondo la redazione di Sky Sport, potrebbe tenerlo fermo per circa 10 giorni. In questo modo, il n°77 salterà sicuramente i match contro Sampdoria e Sassuolo con la sfida contro il Parma di domenica prossima in fortissimo dubbio.

Per rimpiazzare Brozovic, in caso di centrocampo 4, ci sarebbe Roberto Gagliardini. Nel caso in cui invece Conte dovesse optare il centrocampo a 5, in cabina di regia prenderebbe posto Borja Valero.