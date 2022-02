Infortunio Bastoni, brutta tegola per i nerazzurri: l’entità del problema

Inter, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni.

Nei minuti finali del primo tempo di Inter-Roma il difensore è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un contrasto aereo con Nicolò Zaniolo. Il difensore nerazzurro è caduto male sulla caviglia destra e stando alle prime indiscrezioni riportate dalla società ha rimediato un trauma distorsivo. Il giocatore è apparso molto dolorante ed ha lasciato il campo zoppicando con l’aiuto dello staff medico nerazzurro ed è stato sostituito da Stefan De Vrij.

Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni e l’entità del problema. Se dovesse essere confermata la distorsione alla caviglia dovrebbe restare fermo ai box per almeno 15 giorni e saltare di fatto il match di andata degli ottavi di finale contro il Liverpool in programma il prossimo 16 febbraio.