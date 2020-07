Infortunio Barella, rientro con la Roma: nuova emergenza a centrocampo

Altra tegola per Antonio Conte in vista di questo rovente finale di stagione. Come comunicato dal sito ufficiale nerazzurro, gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata Nicolò Barella hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra.

Il centrocampista, che non ha potuto prendere parte nella sfida contro il Bologna di ieri sera, dovrà restare sicuramente fuori per almeno due settimane. Come riportato da Sky Sport, il classe '97 salterà con ogni probabilità gli impegni di campionato contro Verona, Torino e Spal. Le sue condizioni verranno valutate tra una settimana e i nerazzurri sperano di averlo nuovamente a disposizione per la sfida dell’Olimpico contro la Roma in programma il prossimo 19 luglio.

Dopo aver recuperato Marcelo Brozovic e Matias Vecino, scatta nuovamente l’emergenza a centrocampo per l’Inter. Oltre a Nicolò Barella, i nerazzurri saranno costretti a rinunciare anche a Stefano Sensi. L’ex Sassuolo è ancora alle prese con un problema al bicipite femorale destro e potrebbe tornare a disposizione non prima di metà luglio.