Infortuni Kalinic e Cristante: il messaggio di auguri dell'Inter

Sono state sicuramente due docce gelate per la Roma di Paulo Fonseca le notizie relative agli infortuni di Bryan Cristante e Nikola Kalinic.

L'ex atalantino si è procurato un distacco del tendine dell'adduttore destro che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi, mentre il croato - complice la frattura della testa del perone - starà ai box circa un mese e mezzo.

Dal canto suo, l'Inter ha voluto fare i propri auguri ai due calciatori capitolini di una pronta guarigione. Questo il messaggio postato dai nerazzurri su Twitter: "In bocca al lupo a Cristante e Kalinic per un pronto recupero dai rispettivi infortuni, vi aspettiamo presto in campo".