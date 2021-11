Infortuni Inter, Dzeko rientra a Milano in anticipo: le ultime

La situazione infortuni in casa Inter inizia a preoccupare.

I nerazzurri, che il prossimo 21 novembre dovranno ospitare a San Siro il Napoli capolista allenato dall'ex Luciano Spalletti, rischiano di doversi presentare all'importante esame contro i partenopei senza alcune pedine fondamentali. In questo momento a destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di Edin Dzeko. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l'ex attaccante della Roma che nella sfida di ieri contro la Finlandia è rimasto addirittura in tribuna, salterà anche la sfida in programma martedì contro l'Ucraina e nella giornata di oggi farà rientro a Milano per proseguire il recupero.

Ma quelle di Dzeko non sono le uniche condizioni fisiche precarie che preoccupano l'Inter. A fermarsi infatti, nella giornata di ieri sono state anche due delle tre colonne portanti della retroguardia nerazzurra. Si tratta di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. L'olandese verso la fine della gara contro il Montenegro (terminata 2-2) ha accusato un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto ad uscire dal campo a vantaggio dello juventino Matthijs De Ligt.

Per quanto concerne l'italiano, che non sarà disponibile per la partita contro l'Irlanda del Nord in programma domani anch'egli per un problema fisico, verrà sostituito da Gian Marco Ferrari. Insomma, all'importante gara contro il Napoli Simone Inzaghi rischia di doversi presentare senza tre pedine intoccabili. Per tutti loro la settimana che comincerà domani sarà oggetto di continui controlli e monitoraggi da parte dello staff medico nerazzurro che tenterà di ridurre "i danni" al minimo.